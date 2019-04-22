السعودية اليوم / مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية تحصل على شهادة الآيزو



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

حصلت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" على شهادة الآيزو (lSO 9001)، التي تعنى بنظم جودة الإدارة من المنظمة العالمية للمقاييس (SAI Global)، وذلك عقب إتمامها مجموعة من الأهداف، منها عمليات التدقيق الداخلي وتحسين المخرجات وتهيئة فريق العمل لتطبيق معايير عالية الجودة طبقاً للمواصفات العالمية."ISO 9001-2015" .

وعبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة وريف الخيرية المهندس ماهر السليمي، عن سعادته بتحقيق المؤسسة هذا الإنجاز باستيفائها متطلبات الحصول على شهادة الآيزو ‏ (Quality Management System) في نظم جودة الإدارة، وذلك بناءً على معايير الجودة العالمية، مما ساهم في حصولها على هذه الشهادة المعتمدة دولياَ.

وأوضح المهندس السليمي أن المنظمة العالمية للمقاييس أصدرت شهادة الآيزو لـوريف الخيرية عقب نجاحها في مرحلة التدقيق والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالجودة الشاملة.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، مثمنًا الجهود التي بذلها منسوبو وريف الخيرية وشركاؤها من الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية ورسالة وريف الخيرية بتوفير حلول للمرضى وعائلاتهم وتمويل الأبحاث، والمشاركة في رفع مستوى الوعي في المجال الصحي وتنمية الأوقاف الطبية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة.

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11:44ت م

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