

الخليل 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي اليوم وغدا.

وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي ابو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم .

// انتهى //

11:26ت م

0031





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.