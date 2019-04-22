شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب هيروين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة، وقالت في بيان لها :"بفضل من الله تم القبض على المدعو صدام حسين محمد أنار - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني صدام حسين محمد أنار اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.