5 نصائح من الدفاع المدني لتفادي تأثير موجة الغبار

2019-04-22

متابعات الخليج 365- الرياض

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من النصائح، للمواطنين والمقيمين لتفادي تأثير موجة الغبار، وخاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهات التنفسي.

ونصحت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي، باتباع ما يلي في حالة التقلبات الجوية، وذلك بالتزامن مع موجة غبار تضرب معظم المناطق، وبصفة خاصة منطقة الرياض.

وجاءت نصائح الدفاع المدني كالتالي:

1- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

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2- الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة.

3- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح.

4- تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة للمركبات لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

5- اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.