فيديو وصور.. موجة غبار تغطي أجواء الرياض

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد العاصمة الرياض الآن، حالة من التقلبات الجوية، مع نشاط للغبار والرياح تسببت في تدني الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة.

وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة للغبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة على الطرقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “غبار الرياض”، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لأجواء الرياض الآن.

Advertisements

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، أن الحالة تتواصل حتى الثامنة مساء اليوم وتشمل مناطق حوطة بني تميم والحريق والأفلاج والريان، وتمتد إلى السليل ووادي الدواسر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).