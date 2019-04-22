الان تتابع فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تعلن وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وفقاً للاعتبارات التالية :
1. سوف يكون التسجيل الكترونيا ً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA
2. يبدأ التسجيل اعتباراُ من ( الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء 26/ شعبان/1440هـ الموافق 1/5/2019م ، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء 3/ رمضان/1440هـ الموافق 8/5/2019م ) وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة.
3. تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على ان تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفى لتلك المعلومات .
4. سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .
5. ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني WWW.SANG.GOV.SA
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