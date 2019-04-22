شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد الدولي يحذر المسافرين.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلق مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تنبيها للمسافرين، اليوم (الاثنين)، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة والحذر. أطلق مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تنبيها للمسافرين، اليوم (الاثنين)، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة والحذر. وقال المطار عبر حسابه في «تويتر»: «مسافرينا الأعزاء.. نظراً لعدم ملائمة الأجواء، نأمل من مرتادي ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩ توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الملك فهد الدولي يحذر المسافرين.. لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.