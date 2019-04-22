شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار.. وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الاثنين) نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل إلى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.