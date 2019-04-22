السعودية تترأس اجتماع «الترانزيت» بالجامعة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة بدأت بمقر الجامعة العربية أمس أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل والعبور «الترانزيت» بين الدول العربية المعدلة، برئاسة مدير إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالهيئة العامة للجمارك مشاري الحربي. وقال الحربي إن الاجتماع يناقش على مدار ثلاثة أيام الملاحظات الفنية والقانونية لعدد من الدول بشأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور، وأن الهدف من الاجتماع هو صياغة مشروع الاتفاقية بشكله النهائي في ضوء هذه الملاحظات لعرضها على الاجتماع القادم.



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