ضمادة الكترونية لتحليل العرق البشري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو ابتكر فريق من الباحثين بالجامعة الصينية للعلوم والتكنولوجيا ضمادة تحتوي على وحدات استشعار حيوية يمكنها جمع قطرات العرق وتحليلها اعتمادا على تطبيق الكتروني يمكن تنزيله على الهواتف الذكية. ويقول الفريق إن الضمادة يمكن أن تستخدم في تشخيص الأمراض المختلفة. ورغم أن باحثين آخرين سبق لهم ابتكار وسائل لتجميع العرق، مثل الوشم الموقت، وأجهزة التحليل الالكترونية، إلا أن هذه الوسائل عادة ما تتطلب أسلاك وتحتوي على مكونات الكترونية ذات تصميمات معقدة.



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