السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية عن استكمال تحويل فروعه إلى بنك محلي في المملكة.
وسيتخذ البنك من المنطقة الشرقية مقرا رئيسا له، برأسمال قدره 7.5 مليارات ريال، وتعود ملكيته بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة وبنك الخليج الدولي.
ويأتي الإعلان عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي، في مايو 2017، على تحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم «بنك الخليج الدولي - السعودية».
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله الزامل أن مساهمة ودعم صندوق الاستثمارات العامة المتواصل سيمكن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، كما سيعزز من إسهام البنك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 داعما لنمو القطاع المالي وتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية.
وأوضح أن تحويل فروع بنك الخليج الدولي الحالية في المملكة إلى بنك محلي سعودي يعد محورا أساسيا في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مكانته والارتقاء بخدماته.
ويعمل بنك الخليج الدولي في المملكة منذ نحو عقدين من الزمان، كما أن خدمات «ميم» المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت للمرة الأولى قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.
وكان البنك عقد اجتماع الجمعية التأسيسية في الرياض يوم 28 فبراير 2019 برئاسة عبدالله الزامل، حيث تمت الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء.
وفي الاجتماع الأول لمجلس إدارة البنك في 31 مارس 2019؛ وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قرر أعضاء مجلس الإدارة تعيين عبدالله الزامل رئيسا لمجلس إدارة البنك، وعبدالعزيز الحليسي رئيسا تنفيذيا.
مجلس إدارة البنك:
- عبدالله الزامل رئيس المجلس، ورئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
- سلطان آل الشيخ رئيس لجنة المراجعة
- الدكتور نجم الزيد رئيس لجنة المخاطر
- عبدالعزيز الحليسي
- راجيف كاكار
- بندر بن مقرن
- أنجو باتواردهان
- رياض الدغيثر
- مهند العزاوي
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه إلى بنك محلي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.