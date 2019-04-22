اصطدام حافلة بمشاة قرب محطة سكة حديدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي شخصان حتفهما وأصيب ستة آخرون على الأقل، عندما اصطدمت حافلة للنقل العام بمشاة عند ممر، قرب محطة رئيسة للسكك الحديدية في مدينة كوبي غرب اليابان، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنها تلقت مكالمة طارئة بشأن حادث اصطدام حافلة على طريق بالقرب من محطة «جيه آر سانوميا».

ونقلت الشرطة المحلية عن السائق (64 عاما)، الذي جرى إلقاء القبض عليه في الموقع قوله إن «الحافلة زادت سرعتها فجأة وصدمت أشخاصا».