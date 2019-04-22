حرائق هائلة في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسببت موجة رياح عاتية بإحداث سلسلة من الحرائق على امتداد الغابة الواقعة في جزيرة بجنوب نيوزيلندا بحسب موقع The Japan Times. وتسببت الحرائق في إجلاء الآلاف من السكان للنجاة بأنفسهم، إذ غطت الحرائق مساحة هائلة بلغت نحو 25 كلم.

وأدلى الدفاع المدني بتصريح عبر موقعهم عن عدم وقوع أي ضحايا جراء هذا الحريق، وأعربوا عن قلقهم إزاء احتمالية ارتفاع وتيرة الرياح وتصاعدها، وتمكن 155 فردا من قوات مكافحة الحرائق من مصارعة النيران بمساعدة الدعم الجوي عبر 23 طائرة مروحية.