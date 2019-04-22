القبض على عصابة دولية تمارس الاحتيال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا
ذكر مسؤول شرطة في إندونيسيا أن سلطات الهجرة في مدينة سيمارانج عاصمة إقليم جاوا الوسطى، قبضت على 40 أجنبيا ينحدرون من الصين وتايوان على خلفية مزاعم انتمائهم لعصابة دولية تمارس أنشطة احتيال.
ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» عن مسؤول بارز في شرطة سيمارانج يدعى أبيوسو سينو آجي قوله في سيمارانج أمس، أنه تم القبض على هؤلاء الأجانب بأحد المنازل في 18 أبريل الحالي، وذلك بعد يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.
وأوضح الشرطي أن الأجانب ربما ينتمون إلى شبكة احتيال دولية تستهدف المواطنين الصينيين والتايوانيين الذين يواجهون مشاكل قانونية، مشيرا إلى أن العصابة ربما كانت تعمل في المدينة منذ شهرين تقريبا.
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