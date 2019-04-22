السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق، وذلك فقط ليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي، تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» يوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم 30 أبريل.
وأوضحت «تداول» في بيانها أن المرحلة الثانية ستمثل 15% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل».
وبدأت 18 مارس 2019 المرحلة الأولى لضم السوق السعودي لمؤشر «فوتسي راسل للأسواق الناشئة.
وشهدت فترة المزاد خلال الجلسة التي سبقت انضمام السوق تداولات نشطة بنحو 38.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال تمت من خلال 5.4 آلاف صفقة بسبب دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل».
مراحل الانضمام إلى فوتسي راسل في 2019:
مارس
10 %
مايو:
15 %
لترتفع إلى 25%
يونيو
25 %
لترتفع إلى 50%
سبتمبر
25 %
لترتفع إلى 75%
ديسمبر
25 %
لتصل إلى 100%
كانت هذه تفاصيل خبر تداول تمدد مزاد الإغلاق لـ20 دقيقة تزامنا مع المرحلة الثانية للانضمام إلى «فوتسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.