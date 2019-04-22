الانتخابات تتصدر عمومية القدم غير العادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تمام الـ12 بعد ظهر اليوم، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتقرر السماح للقنوات الفضائية والمصورين بتغطية أول 10 دقائق من بداية الاجتماع.

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وكان اتحاد القدم، دعا الأسبوع الماضي، جميع ممثلي الأندية السعودية أعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم 49 عضوا، بواقع 16 عضوا من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي عدد فرق الدوري، و9 أعضاء من أندية الدرجة الأولى، ومثلهم من أندية الدرجة الثانية، و8 أعضاء من أندية الدرجة الثالثة، و5 أعضاء من اللجنة الأولمبية السعودية، وعضوين من رابطة دوري المحترفين.

وسيتصدر ملف الانتخابات المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الخاصة بالعملية الانتخابية المقررة نهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما ستناقش الجمعية العمومية ملفات ساخنـة فيما يخـص الانتخابـات، يأتي في مقدمتهـا حجب أصـوات اللجنة الأولمبية، كما كان عليه موقف الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، وذلك من أجل ترك الحرية للأنديـة لتحديد مصيرها وتقريره مع رئيسها المنتظر.