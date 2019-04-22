ثلاثة اقتراحات للمملكة في اجتماع القضايا الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أمس، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الرياضة العماني سعد المردوف، لمناقشة القضايا الرياضية التي ستعرض على اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم بمصر.

وأفادت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، بأن الاجتماع ناقش الأنشطة والبرامج الرياضية التي نظمتها بعض الدول العربية.

وأضافت أن هناك عددا من الموضوعات المقترحة، التي رفعت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن بينها مقترحات المملكة العربية السعودية بإقامة دورة في المجال الرياضي، ومنها رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، وملتقى المبادرات العربية ضد العنف والتطرف، والبرنامج التطوعي لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لعام 2019.