وزير الشؤون الإسلامية: عناية فائقة وفرتها المملكة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة أمس اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين وأعضاء اللجنة.

ونوه الوزير في بداية الاجتماع بالخدمات الكبيرة والجهود العظيمة والعناية الفائقة التي وفرتها وتوفرها المملكة، لكل ما يتعلق بشؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن وتذليل كل العقبات لتهيئة جميع أسباب الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان وطمأنينة من خلال المشاريع الضخمة التي تواصل المملكة تنفيذها كل عام إلى جانب دعم الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج كافة، ومنها هذه الوزارة التي تأتي في مقدمة تلك الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج.

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وقال: لا شك أن ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من مسؤوليات كبيرة جدا تتمثل في التوعية والإرشاد والإشراف على المواقيت والمساجد في منطقة المشاعر والطرق والتوعية مفهومها واسع، حيث تشمل جميع أنواع الأعمال الدعوية والإرشادية، ولا شك أنها حمل ومسؤوليات كبيرة يجب أن نكون أهلا لها لأدائها بأمانة وإخلاص وصبر واحتساب، وأن نقدم كل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب تحقيقا لتطلعات القيادة.

وأشاد بما تحقق من أعمال للوزارة خلال موسم الحج العام الماضي، في مجال التوعية والانضباط والخدمات المقدمة في المساجد والجوامع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتي أثبتت جدارتها وقدرتها على تنفيذ ما أوكل إليها من مهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخدمات التي ستقدمها الوزارة، في إطار مهامها ورسالتها لضيوف الرحمن، في موسم الحج لهذا العام 1440، حيث ألقى رؤساء اللجان العاملة بالحج كلمات تحدثوا خلالها عن التجهيزات التي تمت، وأبدى الجميع تقديرهم لحرص الوزير واهتمامه وعنايته الفائقة بكل تفاصيل العمل.