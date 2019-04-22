الأحوال المدنية تقدم خدماتها لطالبات مدارس مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة لتقديم خدمات الأحوال المدنية في 10 مكاتب نسائية لطالبات المدارس خلال الفترة المسائية.
ويبدأ استقبال الطالبات في مكاتب الأحوال المدنية النسائية بدون الحصول على موعد للمراجعة من الثالثة عصرا حتى الخامسة عصرا إلى نهاية شعبان الحالي.
ومن المكاتب النسائية التي ستقدم الخدمة مكاتب الأحوال المدنية النسائية جدة (1، 2، 3)، والمكاتب النسائية بالعاصمة المقدسة (1، 2)، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بالطائف.
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