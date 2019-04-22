نصيحة للمعتمرين: احتاطوا صحيا عند الحلاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نصحت وزارة الصحة المعتمرين بأهمية الالتزام بالاحتياطات الصحية عند الحلاقة.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها على تويتر، وذلك ضمن السلسلة التوعوية لحملة #اعتمر_بصحة، ضرورة تجنب استخدام أدوات الآخرين، وكذلك عدم استخدام ما يسمى «الشبة».

ودعت المعتمرين إلى الحرص على اختيار الحلاق الذي يحمل تصريحا نظاميا من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى التأكد من غسل الحلاق يديه قبل عملية الحلاقة، مع أهمية استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأن يتم استخدام الموس لمرة واحدة.