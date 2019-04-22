الدفاع المدني بنجران يدعو الجميع لعدم المجازفة والدخول لمجاري الأودية والسيول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قامت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس ، بعملية نوعية لإنقاذ حياة مقيم عربي احتجزته سيول وادي نجران إثر دخوله بمركبته مجرى الوادي لتجرفه السيول إلى عمق الوادي، حيث بادرت على الفور بعملية الإنقاذ التي تكللت ولله الحمد بإنقاذه وهو بأتم الصحة والعافية .

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى عدم المجازفة بالدخول إلى مجاري الأودية والسيول والتقيد بتعليمات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار .