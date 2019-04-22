«عقول خارج التغطية» تؤهل 22 امرأة منفصلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت جمعية وئام للتنمية الأسرية بالدمام، المحطة الثالثة من محطات حملتها التوعوية «عقول خارج التغطية» للتوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية، والتي ضمت أركانا استشارية في المجال التربوي والأسري، وأركانا للتوعية الصحية بالشراكة مع جمعية الرحمة الطبية، إضافة إلى أركان ترفيهية للأطفال، وذلك بمجمع الظهران.

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وشهدت الحملة إقبالا واسعا من الأسر والأطفال للتعرف عليها وعلى فعالياتها، والاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن الحملة.

واختتمت الجمعية، نهاية الأسبوع الماضي برنامج تأهيل المنفصلات «انطلاقة روح»، الذي اشتمل على الجوانب الشرعية والنفسية والقانونية والاقتصادية، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بالظهران، وشهد تقديم 16 ساعة تأهيل لـ22 امرأة منفصلة، قدمتها مدربات خبيرات.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية منى العدساني أن البرنامج ركز على جوانب مهمة للمرأة المنفصلة، من ضمنها الجانب الشرعي على الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام، والواجبات التي على المرأة المنفصلة أن تقوم بها، فيما تناول البرنامج الجانب النفسي والاجتماعي في مرحلة الانفصال، وركز على مهارات التعامل مع الضغوط، وطرق مواجهة نظرة المجتمع السلبية للمرأة المطلقة، وكيفية تحويل هذه الضغوطات إلى فرص ومحطات للنجاح، والجانب الاقتصادي ركز على سبل ضبط وإدارة النفقات الشخصية للمرأة المنفصلة، والأدوات التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي للأسر المنفصلة، أما الجانب القانوني في الانفصال استعرض جوانب الحضانة والنفقة، والإجراءات النظامية الأخرى.