الفيصل: مكة نافذة يقاس من خلالها تقدم المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أهمية الارتقاء بالمنطقة تنمويا إلى المكانة التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشدد الفيصل لدى ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير المنطقة على أن مكة المكرمة هي النافذة التي يقاس من خلالها التقدم الذي وصلت إليه المنطقة، فهي الواجهة التي يقصدها ملايين الزوار في موسمي الحج والعمرة، وهي الصورة الحقيقية التي تعكس التنمية التي وصلت إليها إنسانا ومكانا في شتى المجالات التنموية والفكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها، منوها إلى ضرورة العمل الجاد لتحقيق التقدم والإثبات للعالم أجمع، وأن منهج هذه البلاد ممثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصالحين لكل زمان ومكان، وأنه تقدمي وليس رجعيا.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل قرارات اجتماع مجلس الهيئة الأول، والمتضمن إحاطة مجلس الهيئة علما بمهام وصلاحيات هيئات تطوير المناطق والمدن، وكذلك الموافقة على توجيه الدعوة للشركات المتخصصة من بيوت الخبرة العالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير لهيئة تطوير المنطقة، ودعوة الشركات المتخصصة من بيوت الخبرة العالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع إعداد نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة، والموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية.

كما استعرض الاجتماع مستجدات مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للهيئة، والذي يهدف إلى تطوير رؤية واستراتيجية المنطقة، وصولا لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة في محافظات المنطقة، والتي تركز على أربعة محاور رئيسية ممثلة في الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئة والبنية التحتية، والمحور المؤسسي.

واطلع المجلس على عدد من المشاريع التي تشرف الهيئة على تنفيذها، كذلك جرت مناقشة تشغيل قطار المشاعر هذا العام، والذي ستشرف عليه الشركة الوطنية للخطوط الحديدية (سار).

وتطرق الاجتماع إلى تفويض الأمانات ببعض اختصاصات هيئة تطوير المنطقة، كما جرى استعراض مشاريع الهيئة المعتمدة في ميزانية العام الحالي والبالغة 23 مشروعا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كذلك 17 مبادرة من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما اطلع المجلس على مشروعي النقل العام بمكة المكرمة ومحافظة جدة وآخر مستجداتهما.

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ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

من جهة أخرى يفتتح أمير المنطقة اليوم فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة»، الذي يستمر يومين، حيث سيشهد تكريمه للمشاركين في فعاليات العام الحالي، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان.

ويتضمن الملتقى عددا من البرامج الثقافية الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة ‏وورش عمل، إضافة لفعاليات معرفية متميزة وعروض مرئية، تتواءم مع الهدف ‏المرسوم للملتقى «كيف تكون قدوة»، بمشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والخاصة التي ستقدم مبادراتها في يومي الملتقى، فيما ستختتم الفعاليات الثقافية للمنطقة بحفل جائزة مكة للتميز الأربعاء المقبل.

مشاريع تشرف الهيئة على تنفيذها:

الطرق الدائرية ممثلة في:

الدائري الثاني ويشمل:

استكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطندباوي

المرحلة الثانية لتقاطع البيبان

الدائري الثالث يتضمن:

الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية ابتداء من

تقاطع الدائري الثالث مع شارع الخنساء وحتى نهاية تقاطع شارع الجزائر

تنفيذ 4 جسور

مشاريع المشاعر المقدسة: