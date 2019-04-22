موقعان للمباسط الرمضانية في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

حددت أمانة منطقة تبوك موقعين للمباسط الرمضانية للسعوديين خلال رمضان المبارك، إذ سيكون الموقع الأول في سوق السبت الشعبي، والثاني بجوار جسر تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك عبدالله، بتوجيهات من أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من البسطات الرمضانية في الموقعين المشار إليهما مراجعة الإدارة العامة للأسواق في السوق المركزي لاستخراج التراخيص اللازمة، وذلك ابتداء من أمس لمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار صورة من الهوية الوطنية، إضافة إلى ضرورة وجود شهادة صحية لصاحب الطلب.

وأكد أن تحديد هذين الموقعين للبسطات الرمضانية الشعبية يأتي حرصا من الأمانة على تمكين مراقبيها من تشديد الرقابة الصحية عليها وتوفير أعلى درجات السلامة الغذائية لما تقدمه هذه البسطات من أطعمة ومشروبات للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.