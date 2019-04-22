كاميرات مراقبة و4 مسارات مختلفة في مسلخ المعيصم النموذجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تشغيل مسلخ المعيصم النموذجي بعد أن تمت إجراءات التطوير وتحسين آلية العمل به؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 3570 مترا مربعا، ويحتوي على 32 نقطة ذبح بطاقة استيعابية 3200 رأس في الساعة.

وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تقسيم المسلخ إلى قسمين منفصلين، قسم لخدمة المواطنين والمقيمين، وقسم لخدمة الحجاج والمتعهدين. وتضمنت الخطة التشغيلية تخصيص صالات خاصة للانتظار، مع أربعة مسارات بألوان مختلفة لدخول الذبائح بشكل منظم، بحيث يأخذ كل مسار لونا معينا يتوافق مع لون ورقم الذبيحة، وتتم متابعتها عبر لوحة الكترونية مرقمة، إضافة إلى أنه تم تغطية كامل المسلخ بكاميرات المراقبة، لضمان جودة العمل، كما يوجد في المسلخ عدد من الأطباء البيطريين، وذلك للكشف على الذبائح قبل الذبح؛ للتأكد من سلامتها، وبعد الذبح للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك.

يذكر أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، ومعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ، وذلك من خلال وضع حلقة مرقمة من البلاستيك على إحدى رجلي الماشية الخلفية لها لون المسار نفسه، وتحمل رقما يعطى للمستفيد، لمتابعة ذبيحته.