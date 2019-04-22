السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أزالت الفرق التابعة لبلدية جنوب مكة الفرعية تعديات عبارة عن «بركسات» ومبان من الحديد والزنك. وفي نطاق بلدية المعابدة الفرعية جرت إزالة 15 لوحة إعلانية مخالفة في عدد من الشوارع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مباني حديد وزنك جنوب مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.