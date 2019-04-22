السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
بحث لقاء مشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجامعة أم القرى، بمقر الرئاسة أمس، تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تحرص على التعاون مع كل مؤسسات الدولة سعيا منها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.
من جانبه قال مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل إن إدارته تسخر طاقاتها كافة لخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، آملا أن يثمر هذا التعاون مع الرئاسة عن برامج نوعية متميزة تفيد قاصدي الحرمين الشريفين خلال رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة شؤون الحرمين وأم القرى تبحثان الارتقاء بخدمات الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.