رئاسة شؤون الحرمين وأم القرى تبحثان الارتقاء بخدمات الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث لقاء مشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجامعة أم القرى، بمقر الرئاسة أمس، تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تحرص على التعاون مع كل مؤسسات الدولة سعيا منها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.

من جانبه قال مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل إن إدارته تسخر طاقاتها كافة لخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، آملا أن يثمر هذا التعاون مع الرئاسة عن برامج نوعية متميزة تفيد قاصدي الحرمين الشريفين خلال رمضان.