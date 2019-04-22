، "العثيمين" عن تفجيرات سريلانكا: إرهاب ينتهك حرمة الحياة البشرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكاله

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بشدة، الهجمات المتعددة التي شُنّت على كنائس وفنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا والبلدات المجاورة لها، التي استهدفت مدنيين أبرياء، وأسفرت عن مقتل المئات وجرح كثيرين آخرين.

وتعبيراً عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع سريلانكا في هذه اللحظة المؤلمة، قدّم الدكتور العثيمين؛ التعازي، لأسر الضحايا ولحكومة سريلانكا وشعبها إثر الخسائر المفجعة في الأرواح البشرية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.

وعبّر الدكتور العثيمين؛ عن رفضه الشديد هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك حرمة الحياة البشرية، مؤكداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.

ودعا الأمين العام للمنظمة، السلطات في سريلانكا، إلى كشف مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاسبتهم، مجدداً مرة أخرى دعوته إلى التضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.