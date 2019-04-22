، الطائف.. أم تنتظر صرف سيارة مجهزة لابنها المعاق منذ 5 سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوراقها مكتملة منذ سنوات.. و"التأهيل": تم الرفع للوزارة بانتظار القرار

ناشدت والدة أحد المعاقين بالطائف مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأمين سيارة مجهزة للمعاقين للمساعدة في نقل ابنها الذي لم تعد تستطيع حمله بين ذراعيها أو إركابه في السيارة العادية، بعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره؛ مؤكدة أنها تقدمت بطلب لـ"تأهيل الطائف" لطلب سيارة منذ قرابة 5 سنوات، ولم تُصرف لهم حتى الآن، وإمكاناتها لا تسمح بشراء سيارة على حسابها، والسيارة العادية لم تعد وسيلة النقل الآمنة لابنها.

وقالت والدة المعاق بدر الحارثي لـ"الخليج 365": "تعرّض ابني لصدمة دماغية منذ الولادة، تسببت في شلل رباعي له، وتيبس وضعف عضلي في الأطراف العلوية والسفلية، وعدم قدرة على الحركة أو الوقوف أو المشي، وحتى الكلام بصعوبة كبيرة.. والآن كبر ابني؛ فلم يعد ذلك الطفل الذي أحمله على يدي وأتحرك به؛ فقد أمضى 15 عامًا في الإعاقة التي لازمته منذ الولادة؛ وبالتالي يصعب نقله لمراجعاته المستمرة في التأهيل أو المستشفيات في السيارة العادية غير المجهزة؛ فهو لا يستطيع التحكم بأي من أعضائه؛ وبالتالي أُضطر لحمله والإمساك به خشية السقوط من مقعد السيارة أو تحريك رأسه ورقبته بشكل مفاجئ؛ وبالتالي تضرره أكثر.

وأضافت: "لا شيء أقسى على قلب الأم من رؤية ابنها عاجزًا عن الحركة وهي عاجزة عن حمله أو نقله، وقد تقدمتُ بعدة طلبات للتأهيل الشامل بتوفير سيارة مجهزة منذ عام 1436هـ؛ ولكن لم تُصرف حتى الآن برغم اكتمال طلبي بجميع المستندات الرسمية المطلوبة، ولعلمي أن حكومتنا تولي هذه الفئة أعلى درجات الاهتمام؛ فإنني أناشد المسؤولين صرف سيارة مجهّزة لابني؛ لنتمكن من نقله لمواعيده المتكررة".

وقال مصدر بمركز التأهيل الشامل في الطائف لـ"الخليج 365": إن المستفيد "بدر" له طلب مكتمل بكافة تقاريره ومستنداته قُدّم في "تأهيل الطائف"، وتم رفعه للوزارة بانتظار صدور القرار، وسيُصرف حال وروده.

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