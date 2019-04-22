، موجة غبار تجتاح الخرج ومراكزها .. وانعدام الرؤية بشكل شبه كامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - اضطراب بالحركة المرورية .. استنفار أمني وتوقعات باستمرارها للمساء

تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسبّبت في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل الأولى، في الحركة المرورية، فيما وُضع عددٌ من الجهات الأمنية والخدمية في حالة استنفار للتعاطي مع أيّ حالات طوارئ محتملة.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت "قبل قليل" تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويشمل محافظات عدة بالمنطقة.