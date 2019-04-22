، نصائح مهمة قبل شراء المكيفات وبعدها لتقليل الاستهلاك.. "تراها سهلة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المستوى الأخضر في البطاقة الأكثر توفيرًا.. والإسبليت يوفر 250 ريالًا شهريًّا

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن حملته التوعوية (تراها_سهلة)، عدة نصائح قبل شراء أجهزة التكييف وبعدها؛ لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

ولأن التكييف يستهلك 70% من الطاقة في المنازل، جاءت النصائح عبر مجموعتين؛ الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في:

1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية؛ فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

يشار إلى أن أجهزة التكييف ذات الوحدتين "الإسبليت" أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا من أجهزة التكييف الوحدة واحدة "الشباك"، ويصل الفرق في توفير الكهرباء بين مكيفات الشباك والإسبليت إلى نحو 250 ريالًا شهريًّا.