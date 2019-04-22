، رعب.. "حفرة شرائع مكة" تدخل شهرها الـ4.. تأمين يزول! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقع قُرب محطة وقود.. حجم يزداد وأمتار تفصلها عن الطريق

لا تزال حفرة طريق السيل باتجاه الشرائع، الواقعة مقابل حجز السيارات، والمعروفة بـ"حفرة الشرائع"، مكشوفة دون تدخل واضح من الجهات المختصة لتأمينها بشكل نهائي، على مدى أربعة أشهر مضت، سوى وضع أشرطة وحواجز بلاستيكية سرعان ما تزول مع مرور الوقت.

واستغرب مواطنون وثّقوا حفرة "الشرائع" الواقعة بمقربة من طريق السيل، وعلى مدخل مخطط الخضراء؛ عدم تدخل الجهات المعنية -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- كل هذه الفترة التي تُقدّر بأربعة أشهر، لتأمين الحفرة التي لا تزال تتربص بالمارة وتنتظر ضحاياها، وتشكل حالة من الرعب لدى الكثير منهم؛ نظرًا لوقوعها بالقرب من محطة وقود؛ فضلًا عن أنه لا يفصلها عن الطريق العام سوى أمتار معدودة.

وبحسب الأهالي؛ فإن الحفرة يزداد حجمها يومًا بعد آخر؛ مشيرين إلى أن الحواجز البلاستيكية لم تعد تُجدي نفعًا؛ ما لم يتم طمرها بشكل نهائي وعلى وجه السرعة.

وأظهرت الصورُ الملتقطة من الموقع، خطورة الحفرة المنسية، وسط محاولات بائسة من قِبَل الجهات المعنية تأمينها بشريط وحواجز بلاستيكية لم تصمد طويلًا أمام الرياح وعوامل الطبيعة.