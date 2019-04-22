أحدهم أهداه ناقة.. هكذا احتفى المواطنون بـ المطيري بعد إحباطه للهجوم الإرهابي بالزلفي

احتفى المواطنون برجل الأمن الذي يُنسب له الدور الرئيس في التصدي لهجوم مسلح على مركز أمني في محافظة الزلفي وقتل جميع المشاركين فيه، ليغدو الشاب نجماً في بلاده.

وانتشر اسم عبدالعالي المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بجانب مقاطع فيديو له ممداً في سرير إحدى المستشفيات بعد ساعات من الكشف عن تفاصيل الهجوم المسلح على مركز تابع لرئاسة أمن الدولة في المحافظة التابعة لمنطقة الرياض.

وردد “المطيري” عبارات الشكر على عدد ممن حضر للمستشفى وقام بتصويره ونشر تلك المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء بتكريم “المطيري” وترفيع رتبته، وإطلاق اسمه على أحد شوارع المملكة، فيما بادر آخرون بنظم قصائد مدح في مواطنهم، وقرر أحدهم إهدائه ناقة.

وقال الشاعر بدر بن سعود العرافه: ”نامي قريرة عين عبدالعالي/ سجّل تواريخ الفخ، دندون. يمنى شجاعً ماوقف متمالي/ ورّد، وعادة لابته يردون. عطاهم الصالي وضرب الصالي/ مااهتز شوفو سطوته وشلون. افخر بابن عمً شجاعً غالي/ هذا ذخر عيبان ابن ميمون“.

من جهته، أهدى المواطن عادل الميزاني، رجل الأمن، ناقة، قائلاً ”هذا البطل يستاهل التكريم .. ويسرني أن أقدم له هدية ( بكرة صفراء ) من الإبل والإبل لا تعطى ولا تهدى إلا للرجل الشجاع ، ويستاهل ابن العم والله يقومه بالسلامة #البطل_عبدالعالي_المطيري“.