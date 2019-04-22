فتح رابط التسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي 1440/1441هـ، اعتبارًا من يوم الخميس القادم (20 شعبان 1440هـ)، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري.

شروط قبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية

حددت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل:

– الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة.

– أن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم.

– يجب أن لا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة.

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– خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين.

– خلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي.

– عدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

العمل تلزم مراكز الرعاية غير الحكومية باستقبال جميع المشمولين من ذوي الاحتياجات

التسجيل في مراكز الرعاية النهارية

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في مراكز الرعاية النهارية، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (الرابط)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.