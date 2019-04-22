صورة مؤثرة لأبناء الأمير طلال يدعون لوالدهم عند قبره

أورد حساب مهتم بنشر صور الأسرة المالكة، صورة لعددٍ من أبناء الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله وهم يدعون له على قبره.

وظهر في الصورة الأمراء عبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور أبناء الأمير طلال، أثناء وقوفهم على قبر والدهم بمقبرة العود، ودعائهم له بالرحمة والغفران. وتوفي الأمير طلال بن عبدالعزيز في الـ 23 من ديسمبر الماضي، وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين، صلاة الميت عليه بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض.