بالفيديو: متحدث أمن الدولة يكشف آخر تطورات الهجوم الإرهابي الفاشل على مركز مباحث الزلفي

أكد اللواء بسام عطية ، المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أن التعامل مع الحدث الأمني من قوات رئاسة أمن الدولة بإحباط محاولة الاستهداف الإرهابية الفاشلة لمركز مباحث محافظة الزلفي أمس كان احترافيًّا جدًّا. وقال المتحدث برئاسة أمن الدولة عن هذا الإنجاز الأمني عبر مداخلة هاتفية مع “القناة الأولى السعودية” : ” هو نجاح أمني آخر وجديد لرئاسة أمن الدولة بإحباط عمل إرهابي في محاولة استهداف مركز مباحث محافظة الزلفي.” وأضاف اللواء عطية بأن العناصر الإرهابية المكونة من أربعة أشخاص قاموا بمحاولة فاشلة لاقتحام المركز؛ فتعامل الموقف الأمني مع الحدث وفقًا للتعليمات في التعامل مع هذه المواقف؛ إذ تم قتل العناصر الإرهابية الأربعة.

مشيرًا إلى حدوث إصابات طفيفة لرجال الأمن كما أشار البيان، وما زالوا يتلقون العلاج، وهم بخير وعافية ولله الحمد. وتابع العطية : أكد البيان أنه بعد محاولة الاقتحام الفاشلة، والنجاح في إحباطها، أن الموقع الآن يحتوى على القوات الأمنية ذات الاختصاص. وهناك تعامل كبير جدًّا مع الوضع الحالي الذي نتج من المحاولة الإرهابية الفاشلة؛ فهناك تعامل مع الآثار المتخلفة من أسلحة ومتفجرات وأدلة مختلفة في الموقع. ولفت متحدث أمن الدولة إلى أن هناك مستجدات دائمًا للحدث، وهناك تفاصيل، وهناك مزيدًا من الإيضاحات، سيعلن عنها لاحقًا بإذن الله حال الانتهاء من دائرة الأعمال في هذا الشأن.