الصحة: ضبط صيدلية في حائل تبيع أدوية دون وصفة وبسعر باهظ

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، ضبط صيدلية مخالفة تبيع أدوية طبية دون وصفة طبية في حائل وبسعر أعلى من السعر المحدد لها.

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إحالة الصيدلي ومسؤولي الصيدلية إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على 937.

Advertisements

من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة مرضى الربو الراغبين في أداء العمرة، من الوجود في الأماكن المزدحمة أو التعرض لعوادم السيارات والغبار، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات يُعد من أهم أسباب ضيق التنفس.

وعبر «إنفوجراف»، على صفحتها الرسمية، نصحت الوزارة، المرضى الراغبين في أداء العمرة بأهمية مراجعة الطبيب قبل العمرة والراحة، وتجنب الزحام، ومراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي.

وضمن مجموعة من النصائح التوعوية أعدتها لموسم العمرة، أشارت الوزارة إلى أهمية أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض، وأخذ بخاخات الربو.