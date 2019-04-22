«الزعاق» لـ«عاجل»: دخول برد العجوز.. 7 أيام أهلك فيها الله قوم عاد

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، بدء برد العجوز، اليوم وحتى أوائل الأسبوع المقبل.

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ، شمال ووسط المملكة وشمال شرق المملكة، بطريقه زحزاحية، أي يتزحزح من منطقة إلى أخرى.

وحول سبب تسميته بـ«برد العجوز»، قال الزعاق: «إنه يرجع إلى العجوز التي تنبأت بشدة البرد، مشيرًا إلى أنه يحدث كل ١٢ عامًا، ويسمى أيضًا باللغة القرآنية برد الحسوم، نسبة للبرد الذي أهلك قوم عاد».

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تنشط غدًا الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض» ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على منطقة نجران مساءً.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» وتمتد شرقًا إلى نجران وشرورة والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.