السعودية اليوم / وزارة الاتصالات تكرم "ضوئيات المتكاملة" لدورها في تنفيذ مبادرة نشر النطاق العريض



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

كرم معالي وزير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة للشركة

كما جرى تكريم الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" الدكتور أحمد سندي وفريق العمل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، نظير انجاح هذا المشروع الوطني والإنجاز الضخم في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة.

كما زار معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي جناح ضوئيات المتكاملة، حيث تم عرض خدمات الاتصالات والبنية التحتية والتقنيات المستخدمة في نشر الالياف الضوئية.

كما تشارك "ضوئيات المتكاملة" في المؤتمر، بورقة عمل تتحدث عن خبرة ضوئيات المتكاملة في تمديد الألياف الضوئية والتقنيات الحديثة التي استخدمت من قبلها في هذا المجال، والتركيز على مراحل استخدام "ضوئيات المتكاملة" للتقنيات المبتكرة، التي تميزها عن غيرها من الشركات، إضافة إلى التأكيد على دورها في تطوير مجال الاتصالات عريضة النطاق، وتشجيعها على التنافسية في السوق، من منطلق حياديتها ودورها في تمكين جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بشكل متساوٍ.

// انتهى //

10:03ت م

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الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسكرم معالي وزير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وذلك في مؤتمر البنية الرقمية الأول من نوعه في المملكة، لما حققته من إنجازات في نشر النطاق العريض على مستوى المملكة، الذي انطلقت فعالياته أمس، وذلك في قاعة سلطانة بفندق كراون بلازا في البوابة الرقمية بالرياض.كما جرى تكريم الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" الدكتور أحمد سندي وفريق العمل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، نظير انجاح هذا المشروع الوطني والإنجاز الضخم في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة.كما زار معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي جناح ضوئيات المتكاملة، حيث تم عرض خدمات الاتصالات والبنية التحتية والتقنيات المستخدمة في نشر الالياف الضوئية.كما تشارك "ضوئيات المتكاملة" في المؤتمر، بورقة عمل تتحدث عن خبرة ضوئيات المتكاملة في تمديد الألياف الضوئية والتقنيات الحديثة التي استخدمت من قبلها في هذا المجال، والتركيز على مراحل استخدام "ضوئيات المتكاملة" للتقنيات المبتكرة، التي تميزها عن غيرها من الشركات، إضافة إلى التأكيد على دورها في تطوير مجال الاتصالات عريضة النطاق، وتشجيعها على التنافسية في السوق، من منطلق حياديتها ودورها في تمكين جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بشكل متساوٍ.// انتهى //10:03ت م0022

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