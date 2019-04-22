السعودية اليوم / كشافة التدريب التقني يتميزون في معسكرات الخدمة العامة



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

حققت كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دروع التميز على مستوى المملكة، وذلك من خلال المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج لعام 1439هـ والمشروع الوطني لحماية البيئة لعام 1439 / 1440هـ والمشروع الكشفي للتنشيط السياحي لعام 1439هـ.

وقدم الأمين العام لجمعية الكشافة العربية

من جانبه عبر مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله بن محمد نيازي عن شكره وتقديره لجمعية الكشافة العربية السعودية على هذا التكريم، مشيراً إلى أن هذا التميز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تلقاه كشافة التدريب التقني من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب للدكتور راشد الزهراني ومن مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع.

// انتهى //

09:44ت م

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الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسحققت كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دروع التميز على مستوى المملكة، وذلك من خلال المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج لعام 1439هـ والمشروع الوطني لحماية البيئة لعام 1439 / 1440هـ والمشروع الكشفي للتنشيط السياحي لعام 1439هـ.وقدم الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي شكره وتهنئته لكشافة التدريب التقني المتميزين، مشيراً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية ستقيم مساء يوم الأربعاء الـ 26 من شهر شعبان الجاري، حفلاً تكريمياً للفرق المتميزة، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بمدينة جلاجل.من جانبه عبر مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله بن محمد نيازي عن شكره وتقديره لجمعية الكشافة العربية السعودية على هذا التكريم، مشيراً إلى أن هذا التميز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تلقاه كشافة التدريب التقني من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب للدكتور راشد الزهراني ومن مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع.// انتهى //09:44ت م0017

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