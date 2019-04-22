السعودية اليوم / مهرجان قوت للتمور المعبأة ينطلق الجمعة المقبل ببريدة



بريدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تنطلق فعاليات مهرجان قوت السادس للتمور المعبأة في مدينة التمور بمدينة بريدة الجمعة المقبل، الذي تشرف عليه أمانة منطقة القصيم، ويستمر حتى السادس من رمضان الموافق 11 مايو 2019 م.

وسيتضمن المهرجان عدة معارض، كمعارض التمور ومشتقاتها، وأخرى للصناعات التحويلية، ومعارض للجهات ذات العلاقة، وجناح تعريفي بالتمور وفوائدها، إلى جانب فعاليات مصاحبة كاستزراع النخيل للزوار، وواحة الطفل، والفنون التشكيلية، وعروض الأسر المنتجة.

وبيّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن مهرجان قوت للتمور يُعنى بعرض وبيع التمور المخزنة والمعبأة، الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافةً إلى عرض الصناعات التحويلية للتمور وإبرازها بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التمور وتسويقها، وفتح منافذ جديدة داخل المملكة وخارجها، وتحفيز تبادل الصفقات التجارية والتصديرية لتمور القصيم أثناء المهرجان.

وثمن المهندس المجلي الدعم الذي يلقاه المهرجان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، داعياً جميع المهتمين والأسر بمنطقة القصيم وزوارها لزيارة المهرجان للاستفادة من التسهيلات والعروض المنوعة، والأجنحة التعريفية، وحزمة الفعاليات المصاحبة التي تهتم بشرائح المجتمع.

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