السعودية اليوم / محافظ العيدابي يدشن معرض "فنون وتراث بلغازي الأول" الخميس المقبل



العيدابي 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

يدشن محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني الخميس المقبل، معرض "فنون وتراث بلغازي الأول"، وذلك في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضحت المشرفة على المعرض نورة الغزواني أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف لإبراز تراث المحافظة والتعريف بموروثاتها، ودعم أعمال ومواهب أبناء وبنات المحافظة في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.

وأضافت الغزواني أن المعرض يضم أركاناً متنوعة لجذب الزوار وتعريفهم بأنماط العادات والتقاليد وموروثات الحياة في المحافظة، والأكلات الشعبية عبر ركن الأسر المنتجة.

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