انت الان تتابع تفاصيل خبر صحف سعودية تهاجم السياحة في تركيا ومواطنوها يدافعون عنها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 09:50 صباحاً - تداول ناشطون على موقع "تويتر" وسم "#اختفاء 1006 سائح سعودي في تركيا"، وحاولوا من خلاله تشويه سمعة السياحة التركية، إلا أنه لاقى سخرية كبيرة من الكثير من السعوديين الذين نفو ما يتم تداوله فيه.

وجاء هذا الوسم عقب ما نشرته وسائل إعلام سعودية من أخبار تحاول ضرب وتشويه سمعة السياحة في تركيا، عبر الإعلان عن اختفاء أعداد كبيرة من السياح السعوديين هناك، زاعمة أن "الأراضي التركية غير آمنة".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أمس الأحد، أن "عدد السياح السعوديين المختفيين في تركيا بلغ 1006 ممن ذهبوا بهدف السياحة مع أسرهم وذويهم ولم يعودوا حتى الآن"، دون تأكيد أو نفي من مصدر رسمي.

ونقلت "سبق" عن المحلل السياسي أحمد الشهري، ادعاءه بأن "فقدان مثل هذا العدد من المواطنين، وضعف الأمن كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض إقبال السعوديين على تركيا، بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة من حيث عدد السياح الذين يقصدونها".

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني للشهري على قناة "سكاي نيوز" الإماراتية في برنامج "من الرياض"، حيث ناقش وجهات السعوديين السياحية، وأوضح الشهري أن السعوديين يقصدون الدول الآمنة.. بينما في دول أخرى تضاعفت الهجمات التي تستهدف السعوديين والخليجيين تحديداً، مثل ما يحدث في تركيا، حيث ساهم الخطاب الإعلامي المعادي للمملكة في تنامي الكراهية ضد السعوديين"، على حد زعمه.

نفي ورفض سعودي

وعبر الوسم نفى العديد من السعوديين ما تم تداوله، وقالوا إنهم وجودوا حفاوة بالاستقبال في تركيا ولم يتعرضوا لأي أذى، وآخرين أبدوا رغبتهم في السفر إلى الأراضي التركية غير مبالين لما يتم تداوله من وسوم تحاول التفريق بين البلدين.

اختفاء على طريقة خاشقجي

محاولات الترويج للوضع الأمني السيء في تركيا لم تفلح عبر "تويتر"، إذ أن التغريدات المتالية لا تزال تؤكد أن ما يتم ترويجه بعيد جداً عن الواقع.

وبعض الناشطين قالوا متهكمين إنه ربما اختفى هؤلاء السعوديين في السفارة السعودية أي بذات الطريقة التي اختفى فيها الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله في الثاني من أكتوبر الماضي قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ليتم بعدها قتله وتقطيعه من قبل فريق اغتيال أمني سعودي.

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وتوترت العلاقات السياسية التركية السعودية بعد عملية اغتيال خاشقجي وما أعقبه من انتقادات دولية لاذعة ضد المملكة، في ظل إصرار أنقرة على كشف المسؤول الأول عن تنفيذ الجريمة داخل أراضيها.



ولم يتوقف الأمر على الإعلام السعودي، إذ أعلنت "وكالة إنجاز للسفر والسياحة" في السعودية أنها تلغي رحلاتها إلى تركيا، وأخبرت عملائها أنها ستعيد المبالغ المدفوعة لهذه الرحلات أو تحولها لبلدان أخرى بدرجات أعلى.

هجمات متتالية

وهذا ليس الهجوم الأول ضد تركيا إذ عكفت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية على تشويه سمعة السياحة هناك لاختلاف وجهات النظر السياسية بين هذه البلدان.

كما وقفت تركيا بجانب قطر منذ الحصار المفروض عليها من الدولة الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) في يونيو من العام 2017، ما جعل هذه الدول تكثف عدائها ضد أنقرة وتشن العديد من الحملات الإعلامية ضدها.

وسابقاً دشن نشطاء سعوديون على "تويتر"، وسماً بعنوان "مقاطعة السفر والمنتجات التركية"، مطالبين السعوديين بمقاطعة المنتجات التركية، وعدم السفر إلى تركيا، في ظل الأزمة القائمة بين البلدين.

وعلى الرغم من محاولات الترويج الحثيثة لضرب السياحة في تركيا إلا أن الأرقام تبين ازدهارها خلال السنوات الأخيرة.

فحتى نهاية عام 2018، تصدرت تركيا نمو القطاع السياحي، حيث فاق عدد السياح الذاهبين إليها حاجز 45 مليون سائح للمرة الأولى، ليبلغ 46.1 مليوناً، محقِّقة ارتفاعاً بنسبة 22.3% مقارنة بعام 2017، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعانيها المؤشرات الاقتصادية.

في عام 2018، بلغ حجم السياح الوافدين إلى تركيا 46.1 مليون سائح من جميع دول العالم، وكانت نسبة السياح العرب قرابة 10% من إجمالي السياح الوافدين.

وتأتي السعودية في المرتبة الـ17 ضمن أهم الدول المستثمرة بتركيا، حيث يصل حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى 11 مليار دولار، وإجمالي عدد شركاتها العاملة يصل إلى ألف شركة خلال السنوات الأخيرة، وفق التقارير الرسمية.