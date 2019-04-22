تنبيه مهم من أمن الطرق لسكان منطقة الرياض

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض لأخذ الحيطة والحذر نظرا للغبار الكثيف التي تشهده معظم المناطق، لاسيما منطقة الرياض.

Advertisements

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، خاصة على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في تنبيه متقدم من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي غلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن الحالة بدأت الساعة 9:15 من صباح اليوم، وتستمر إلى الساعة الثامنة مساء.