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فيديو.. لحظة ظهور انتحاري قبل تفجير الكنيسة بسريلانكا
متابعات الخليج 365 - متابعة
ظهر فيديو، هو الأول كما يبدو، لواحد من الانتحاريين الذين نفذوا “هجمات عيد الفصح” على كنائس وفنادق صباح أمس الأحد في أماكن عدة بسريلانكا.
وظهر الانتحاري فجأة بين محتشدين عند مدخل كنيسة Katuwapitiya في العاصمة كولومبو، حاملاً حقيبة على ظهره، ومسرعاً إلى الداخل بعد التفاتة سريعة منه إلى اليسار، حيث يبدو في العشرينات من العمر تقريباً، ثم ينتهي الفيديو الذي التقطت صوره كاميرا عامة للمراقبة عند المدخل، ربما بسبب عملية قطع قام بها القائمون على “يوتيوب” أو لأن موقع Lanka Truth الإخباري باللغة المحلية، لم يرغب ببثه كاملاً.
والكنيسة معروفة أيضاً باسم “سانت سيباستيان” في منطقة كاتوابيتيا شمالي العاصمة، وفيها قضى العشرات قتلى وجرحى بالتفجير، فتوزعت جثث على الأرض والدماء وجدوها على المقاعد الخشبية، فيما سقف الكنيسة كان مدمراً بالكامل تقريباً.
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