فیدیو.. متحدث أمن الدولة: تم التعامل باحترافیة مع ھجوم الزلفي لضمان سلامة المدنيين

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطیة أن تعامل قوات الأمن مع المحاولة الإرهابیة لاقتحام مركز مباحث الزلفي كان احترافیاً، وحرصت القوات على ضمان سلامة المدنیین الذين كانوا يتواجدون في محیط الموقع.

وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة “السعودية” إن القوات الأمنیة قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وكانت حريصة على أن تحسم الموقف لصالحها، وهذا ما تم بالفعل، وهو الأمر المعتاد دائماً.

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وأوضح اللواء بسام أن هناك عدداً من الفرق الأمنیة المختصة تباشر مهامها في موقع الحادث لرفع الأدلة الموجودة، والتعامل مع الآثار الناتجة عن الهجوم الفاشل، وإزالة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابیین.

وكانت الأجهزة الأمنیة تصدت للهجوم الذي استهدف مركز المباحث بالزلفي أمس الأحد وقتلت المهاجمین وعددهم 4 إرهابیین، فیما أصیب 3 من رجال الأمن بإصابات طفیفة.