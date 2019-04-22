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تنبيه متقدم لأهالي الرياض.. موجة غبار تحجب الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن الحالة بدأت الساعة 9:15 من صباح اليوم، وتستمر إلى الساعة الثامنة مساء.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران).
فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).
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