تنبيه متقدم لأهالي الرياض.. موجة غبار تحجب الرؤية الأفقية

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

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وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن الحالة بدأت الساعة 9:15 من صباح اليوم، وتستمر إلى الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران).

فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).