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صاعقة كهربائية تودي بحياة شاعر مغربي كبير
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي رئيس رابطة أدباء الشمال في المغرب، محسن أخريف مصرعه إثر تعرضه لصاعقة كهربائية قوية مساء أمس الأحد ،بخيمة للندوات بمدينة تطوان.
وكان من المقرر أن يقوم الأديب المتوفى بمداخلة خلال فعاليات عيد الكتاب في دورته الـ 21 بساحة المدينة .
وقامت السلطات المغربية بإخلاء محيط الساحة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث المفجع.
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