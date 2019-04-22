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صاعقة كهربائية تودي بحياة شاعر مغربي كبير

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2019-04-22

صاعقة كهربائية تودي بحياة شاعر مغربي كبير

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي رئيس رابطة أدباء الشمال في المغرب، محسن أخريف مصرعه إثر تعرضه لصاعقة كهربائية قوية مساء أمس الأحد ،بخيمة للندوات بمدينة تطوان.

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وكان من المقرر أن يقوم الأديب المتوفى بمداخلة خلال فعاليات عيد الكتاب في دورته الـ 21 بساحة المدينة .

وقامت السلطات المغربية بإخلاء محيط الساحة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث المفجع.

 





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