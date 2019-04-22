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فيديو.. المطلق یوجه نصیحة لمقیمي الدعاوى على الصندوق العقاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح عضو هیئة كبار العلماء الشیخ عبدالله المطلق، مقیمي الدعاوى على الصندوق العقاري بأخذ التمويل عن طريق البنوك بدلاً من الانتظار عام أو عامین، والاستفادة من تواجد الأيدي العاملة خلال الفترة الحالیة بأسعار رخیصة قبل أن ترتفع في المستقبل.
وقال المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”: “أنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فیه حل، خذ تمويل البنك بدلاً من الانتظار سنة وسنتین، والآن الأيدي العاملة في مثل هذه الأيام رخیصة وربما يأتي وقت تزيد ويصبح هناك غلاء وتزيد كلفتهم”.
وأضاف أن القرض المدعوم من الصندوق العقاري عن طريق البنوك لا يجوز تسمیته قرضاً، والصحیح تسمیته بتمويل يؤخذ من البنك؛ لأنه لیس بقرض وعلیه فوائد تدفعها الدولة ولكنه حلال.
وأشار إلى أن جمیع النماذج التي تسوقها وزارة الإسكان مع البنوك لقضاء حاجات المواطنین الذين يرغبون في السكن، مدروسة شرعاً في الوزارة والبنوك ولیس فیها شيء حرام.
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