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ھل تتغیر مواعید تناول الأدویة لمرضى القلب والضغط في رمضان؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايین الدكتور خالد النمر، أن مواعید تناول الأدوية لمرضى القلب خلال شھر رمضان تختلف من حالة لأخرى، مشیراً إلى أن الأدوية التي لا تؤثر على الضغط يمكن أخذھا بعد الإفطار مباشرة.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن لكل حالة تفاصیلھا، فلا يمكن الحكم على جمیع المرضى بنفس المعیار”، مضیفاً أن المريض نفسه تتغیر حالته من يوم لآخر فقد يستطیع الصوم في أول رمضان ثم يفطر بعد ذلك.
ولفت إلى أن غالبیة الصائمین يفقد 5.1 % من وزنه سوائل قبل الإفطار، لذا يُنصح بأخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة، كونه قد استرجع كمیة كافیة من السوائل لجسمه، مبیناً أن الصیام فرصة ذھبیة للتحكم بالضغط والإقلاع عن التدخین والتحكم بالدھون الثلاثیة وإنزال الوزن.
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